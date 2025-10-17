Hasan Pulur Anma Programı İçin Hazırlık Toplantısı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) iş birliğiyle Kasım ayında gazeteci yazar Hasan Pulur'u anma programı düzenlenecek.

Aziziye ilçesine bağlı Pulur (Ömertepe) köyünde dünyaya gelen merhum duayen gazeteci Hasan Pulur'un anılacağı panel için İletişim Fakültesi Dekanlığında kapsamlı bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, DAGC Başkanı ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu, ERVAK Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Çil ve usta gazeteci Kadir Sabuncuoğlu katılım sağladı.

Toplantıda, Hasan Pulur'un gazeteci ve köşe yazarı olarak Türk basınına katkıları ele alınarak; düzenlenecek anma panelinin içeriği, kapsamı ve akademik çerçevesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Taşçıoğlu, "Toplantıya katılım sağlayan paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, iş birliğimizin katlanarak artmasını diliyoruz" dedi.