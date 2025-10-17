Haberler

Hasan Pulur Anma Programı İçin Hazırlık Toplantısı Düzenlendi

Hasan Pulur Anma Programı İçin Hazırlık Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Erzurum Kalkınma Vakfı iş birliğiyle, gazeteci Hasan Pulur'u anmak için Kasım ayında bir panel düzenlenecek. Toplantıda Pulur'un Türk basınına katkıları değerlendirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) iş birliğiyle Kasım ayında gazeteci yazar Hasan Pulur'u anma programı düzenlenecek.

Aziziye ilçesine bağlı Pulur (Ömertepe) köyünde dünyaya gelen merhum duayen gazeteci Hasan Pulur'un anılacağı panel için İletişim Fakültesi Dekanlığında kapsamlı bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, DAGC Başkanı ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu, ERVAK Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Çil ve usta gazeteci Kadir Sabuncuoğlu katılım sağladı.

Toplantıda, Hasan Pulur'un gazeteci ve köşe yazarı olarak Türk basınına katkıları ele alınarak; düzenlenecek anma panelinin içeriği, kapsamı ve akademik çerçevesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Taşçıoğlu, "Toplantıya katılım sağlayan paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, iş birliğimizin katlanarak artmasını diliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.