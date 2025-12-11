Haberler

Müdür Bilici, ÇATOM'da incelemelerde bulundu

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, ÇATOM'u ziyaret ederek kursiyerler ve çocuklarla bir araya geldi. Merkezdeki eğitim ve sosyal destek faaliyetleri hakkında bilgi aldı, kadınların mesleki beceri kazanmasına yönelik kursların önemini vurguladı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ni (ÇATOM) ziyaret ederek kursiyerler ve merkezde bulunan çocuklarla bir araya geldi.

Ziyarette yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen İl Müdürü Bilici, merkezde devam eden eğitim, sosyal destek ve çocuklara yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet eden Bilici, kadınların mesleki beceri kazanmasına katkı sağlayan kursların önemine dikkat çekti.

Bilici, merkezin çocuklara sunulan güvenli ortamıyla eğitim ve gelişim süreçlerine destek verdiğini belirterek, ÇATOM'ların sosyal yaşamı güçlendirmedeki rolünü vurguladı. Ziyaret, merkez çalışanları ve kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
