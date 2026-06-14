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Araban Ziraat Odası Başkanı Altun'dan Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Mesajı

Araban Ziraat Odası Başkanı Altun'dan Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Mesajı
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Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında teşkilatın milletin huzur ve güvenliği için fedakarca çalıştığını vurgulayan Altun, şehitleri rahmetle anarak gazilere sağlıklı ömürler diledi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Jandarma Teşkilatının 187'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında, "Vatan topraklarının her bir noktasında; en ücra dağlardan, en sığ sahillerine kadar huzur ve güvenimizin teminatı olan Jandarma Teşkilatımızın 187'inci Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun.

Kurulduğu günden bu yana Türk Milletinin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayarak canla-başla hizmet veren Jandarma Teşkilatımız, 187 yıllık tarihi boyunca kapasitesi, tecrübesi, sorumluluk sahasının genişliği ve üstün başarılarıyla milletimizin gururu, vatanımıza göz dikenlerin ve huzurumuzu kaçırmak isteyenlerin korkulu rüyası olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk,"Jandarma, her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur" sözüyle Jandarma Teşkilatımızı en güzel şekilde ifade etmiştir. Biz Asker Ocağını Peygamber Ocağı olarak gören, yüce inanca sahip bir milletiz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla milletimizin gönlünde huzur ve güvenin teminatı olarak en güzel şekilde yer almaya devam edecektir.

Jandarma Teşkilatımızın 187'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle teşkilatımız bünyesinde görevini ifa ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, Araban ilçemizde ve ülkemiz genelinde görev yapan tüm kahraman jandarmalarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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