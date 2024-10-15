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Harezmi Eğitim Modeli ile Yenilikçi Yaklaşımlar Öğretmenlere Tanıtıldı

Harezmi Eğitim Modeli ile Yenilikçi Yaklaşımlar Öğretmenlere Tanıtıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Harezmi Eğitim Modeli'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Model, öğretmenlerin ve öğrencilerin yaşam problemlerine yenilikçi çözümler üretmeleri için araştırma geliştirme yöntemlerini ve algoritmik düşünmeyi geliştirmeyi hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "İnsan için Düşün, Tasarla ve Üret" sloganı ile uygulanmaya başlayan Harezmi Eğitim Modeli'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez'in başkanlığında AR-GE Birimi öğretmenleri, eğitmenler ve eğitim alacak öğretmenlerin katılımı gerçekleştirildi. Üç hafta sürecek öğretmen eğitimlerinde öğrencilerin yaşam problemlerini tanımlayarak bunlara yenilikçi ve etkili çözümler üretmek üzere araştırma geliştirme yöntemlerini, iş birlikçi olarak uygulamaları sürecinde algoritmik düşünme, bilişsel ve üst bilişsel, sosyal-duygusal, pratik ve fiziksel becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Harezmi Eğitim Modeli'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında 20 okul, 23 öğretmen ekibi, 85 öğretmen ve yaklaşık 500 öğrenci ile yürütülmesi planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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