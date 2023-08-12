Hamur Kaymakamı Yıldırım, Yukarı Gözlüce Köyü'nde incelemelerde bulundu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Kaymakam Ali Yıldırım, Yukarı Gözlüce Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, Yukarı Gözlüce Köyünü ziyaret ederek, okul, sağlık ocağı ve kuran kursunu gezdi. Kuran kursunda öğrencilerle bir araya gelen Yıldırım, onlara başarılar diledi. Yıldırım, köy halkının talep ve sorunlarını da dinledi. Köyde yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Yıldırım'a teşekkür etti. Kaymakam Yıldırım, ziyaretin ardından köyden ayrıldı.

Öte yandan Hamur İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri ve Hamur Gençlik Merkezi gönüllüleri, Şehit Yusuf Camii Kuran Kursunu ziyaret ederek çocuklarla birlikte sportif etkinlikler ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. - AĞRI