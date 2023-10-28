Hamid Yüzügüllü 29 Ekim için mesaj yayımladı

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, 29 Ekim dolayısıyla paylaştığı mesajda Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Yüzügüllü, "Bu asırlık kurtuluşun coşkusunu milli mücadele dönemine tanıklık eden Zaimağa Konağı'nı hatırlayarak taçlandırmak istiyoruz. Zaimağa Konağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulu'nun Ankara dışındaki ilk ve tek toplantısına ev sahipliği yaparak, Kurtuluş Savaşı döneminin en kritik kararlarına tanıklık etmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından, 24 Mart 1922'de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve Ankara Hükümeti'nin Bakanları, Sivrihisar'a gelerek bağımsızlık ateşini bu topraklarda yakmışlardır. 8 Mart 1922'de Sovyet Rusya Büyükelçisi Aralov Zonaryev ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov'un da katıldığı görüşmeler, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde, askeri ve sivil zevatın katılımıyla, gündemdeki meseleler sabaha kadar tartışılmıştır. 29 Mart 1922'de, Bakanlar Kurulu'nun 1. Ordu Karargahı'na intikal ettiği o anlamlı günü gurur ve minnetle hatırlıyoruz" dedi.

Sivrihisar'ın da sadece eşsiz tarih ve kültür mirasıyla değil, aynı zamanda direnişin ve azmin simgesi olarak tarihteki onurlu yerini koruduğunu dile getiren Yüzügüllü, "Milli mücadele dönemindeki Zaimağa Konağı'nda alınan kararlar, milletimizin iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün, o büyük kararlılık ve inançla, Cumhuriyetimizin bayrağını göklerde dalgalandırıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu zaferin gururunu birlikte yaşıyoruz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe olan inancımızla aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyoruz. Şanlı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR