Hamas, ABD'nin Ateşkes Teklifine Yanıt Verdi

Hamas, ABD'nin Ateşkes Teklifine Yanıt Verdi
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Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara teslim etti. Cevapta 10 esirin yaşadığı ve 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceği açıklandı. İsrail'in ise belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara teslim ettiklerini bildirerek, hayatta olan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabın arabuluculara teslim edildiği bildirilerek, Gazze Şeridi'nde hayatta olan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceği, karşılığında ise İsrail'in belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacağı aktarıldı. Açıklamada, "Bu teklif, kalıcı bir ateşkesi sağlama, Gazze Şeridi'nden kapsamlı bir şekilde çekilme ve halkımıza insani yardımın kesintisiz ulaşmasını temin etmeyi amaçlamaktadır" denildi. Hamas yanıtlarının "bir dizi ulusal istişarenin ardından" geldiğini ifade etti.

Görüşmelere ilişkin bilgi sahibi Filistinli bir yetkili İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Hamas'ın bazı değişiklikler istediğini ancak genel anlamda yanıtlarının olumlu olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, İsrail'in teklifi kabul ettiğini açıklamıştı

İsrail medyası bu hafta başında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin ailelerine, İsrail'in Witkoff tarafından sunulan anlaşmayı kabul ettiğini söylediğini bildirmişti. Ancak başbakanlık ofisi o sırada yorum yapmaktan kaçınmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul ettiğini bildirmiş, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm esirleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze Şeridi'nde bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" demişti.

Witkoff'un ateşkes teklifi

ABD basınında yer alan haberlerde de, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes teklifinden memnun olmadığı iddia edilmiş, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediği belirtilmişti. Haberlerde, Witkoff'un önerisinin 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin koşulları üzerinde müzakereler yürütmesini öngördüğü aktarılmıştı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istiyor

İsrail, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasını, askeri ve yönetim gücü olarak dağıtılmasını ve Gazze Şeridi'nde tutulan 58 esirin iadesini savaşın sona ermesi için ön koşul olarak öne sürüyor. Hamas ise, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ile savaşı sona erdirme taahhüdünde bulunması gerektiğini savunuyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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