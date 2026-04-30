Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcu için direksiyonu hastaneye çevirdi

Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcu için direksiyonu hastaneye çevirdi
Adıyaman'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Adıyaman'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Altınşehir-3.Çevre Yolu-Örenli hattında seyir halinde olan şehir içi yolcu otobüsünde bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Otobüste bulunan diğer yolcular durumu fark ederek şoför Mehmet Berk'e söyledi. Otobüs şoförü, yolcunun sağlık durumunu önceleyerek aracı güzergahından çıkardı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yöneldi.

Güzergah değişikliği yaparak otobüsü 6 dakika içinde acil servise yetiştirdi. Otobüs içinde diğer yolcuların da müdahalesiyle ayılan yolcu, hastanede sağlık ekiplerine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
