Haliliye’de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri kapsamında, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir işletme hakkında işlem yapıldı. Konuklu Mahallesi’nde faaliyet gösteren unlu mamulleri işletmesinde yapılan denetimlerde, sağlıksız koşullarda üretim yapıldığı ve gıda güvenliği standartlarına aykırı durumlar bulunduğu tespit edildi. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimde, işletmenin üretim ve muhafaza koşulları detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerin ardından işletmeye idari para cezası uygulanırken, faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİM TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve halk sağlığını riske atabilecek uygulamalara başvurulduğu belirlendi. Ekiplerin incelemelerinde, bazı ürünlerde kullanıldığı belirtilen fıstık yerine yer fıstığının tercih edildiği de tespit edildi. Tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar ve hijyen kurallarına aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Hazırlanan denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, DENETİMLER SÜRECEK

Halk sağlığını tehlikeye atan usulsüzlükler nedeniyle işletmenin faaliyetlerine son verildi ve iş yeri mühürlendi. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde gıda güvenliği ve hijyen standartlarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Belediye ekipleri, vatandaşlardan hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin karşılaştıkları olumsuzlukları 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla bildirmelerini istedi. Denetimlerin, halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber: Mehmet Güngördü