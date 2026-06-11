Haberler

Haliliye’de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

Haliliye’de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haliliye Belediyesi ekipleri, Konuklu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir unlu mamulleri işletmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Hijyen kurallarına uymadığı, sağlıksız koşullarda üretim yaptığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurduğu belirlenen işletme mühürlenirken, 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri kapsamında, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir işletme hakkında işlem yapıldı. Konuklu Mahallesi’nde faaliyet gösteren unlu mamulleri işletmesinde yapılan denetimlerde, sağlıksız koşullarda üretim yapıldığı ve gıda güvenliği standartlarına aykırı durumlar bulunduğu tespit edildi.  Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimde, işletmenin üretim ve muhafaza koşulları detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerin ardından işletmeye idari para cezası uygulanırken, faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİM TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve halk sağlığını riske atabilecek uygulamalara başvurulduğu belirlendi. Ekiplerin incelemelerinde, bazı ürünlerde kullanıldığı belirtilen fıstık yerine yer fıstığının tercih edildiği de tespit edildi. Tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar ve hijyen kurallarına aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Hazırlanan denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, DENETİMLER SÜRECEK

Halk sağlığını tehlikeye atan usulsüzlükler nedeniyle işletmenin faaliyetlerine son verildi ve iş yeri mühürlendi. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde gıda güvenliği ve hijyen standartlarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Belediye ekipleri, vatandaşlardan hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin karşılaştıkları olumsuzlukları 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla bildirmelerini istedi. Denetimlerin, halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber: Mehmet Güngördü

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı

4 saatlik operasyon tamamlandı, Trump'tan yeni bir tehdit geldi
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yerine getireceği isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
20 katlı binada yangın paniği! Vatandaşlar panikle sokağa döküldü

20 katlı binada büyük panik! Vatandaşlar bir anda sokağa döküldü
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar

Aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

15 yaşındaki Rabia öldü; ailesi sinir krizi geçirdi