Haliliye Belediyesi Kısas Kültür Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi, gençler ve kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kadınlar dikiş-nakış kurslarına katılırken, gençler bilgisayar ve saz kurslarıyla eğitim alıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın kültür ve sanat alanında hizmet vermesi talimatlarıyla hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi yoğun ilgi gördü. Gençlerin ve kadınların keyifli zaman geçirdiklerini belirten mahalle sakinleri, Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi'nin Kısas Mahallesi'ne kazandırdığı Kültür Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Canpolat'ın talimatlarıyla kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından Kısas Mahallesi'nde bulunan eski belediye hizmet binası, kültür merkezine dönüştürüldü. Kısa süre içerisinde hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi, kadınlara ve gençlere hitap eden kurslarıyla bölge sakinlerinin uğrak adresi oldu.

Kadınlar, dikiş-nakış kursu, el sanatları atölyesiyle bir yandan keyifli zaman geçirirken, bir yandan da meslek öğreniyor. Gençler ise bilgisayar kursu ile eğitim alırken, müzik sınıfından aldıkları saz kursuyla da aşıklık geleneğini yaşatıyor. Kısas Mahallesine kazandırılan kalıcı eser ile bölgenin sosyal donatı alanı ihtiyacının karşılandığını ifade eden Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, mahalle sakinleri adına Canpolat'a teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA