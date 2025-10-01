Haberler

Halfeti'de Sumud Filosu'na Destek Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, turizmciler tekneleriyle Fırat Nehri'nde bir araya gelerek Gazze'ye destek verdiler.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde tekneleriyle Fırat Nehri'nde bir araya gelen turizmciler, Sumud Filosu'na destekte bulundu.

Halfeti ilçesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Onlarca teknenin katılımıyla Fırat Nehri'nde gerçekleştirilen etkinlikte Sumud Filosu'na destek verildi. Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşu ve turizm temsilcileri ile vatandaşlar, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmadıklarını dile getirerek, dünyaya barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Katılımcılardan Eşref Arıkan, Gazze halkına ses, Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
