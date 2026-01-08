Haberler

SDG, Halep'teki öğrenci yurtlarını hedef aldı

Güncelleme:
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü SDG'nin öğrenci yurtlarına yönelik saldırılarını püskürtürken, uluslararası kurallara aykırı olan bu saldırıları kınadı.

Suriye ordusunun terör örgüt SDG'ye başlattığı operasyonda SDG, Halep'teki öğrenci yurtlarını hedef aldı.

Suriye ordusu, Halep'in el-Cala mahallesine sızmaya çalışan terör örgütü SDG unsurlarının saldırısını püskürterek çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken, örgütün sivil altyapıya yönelik saldırıları kenti savaş alanına çevirdi. Terör örgütü SDG unsurlarının Süleyman el-Halebi Mahallesi'nde bulunan Halep Su İdaresi binasını ağır makineli silahlarla hedef aldığı açıklandı. Terör örgütünün stratejik noktalara yönelik tacizleri sürerken, Şeyh Hilal mahallesindeki Cerrahi Tıp Hastanesi çevresi topçu ateşine tutuldu, el-Razi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda ise bir doktor yaralandı.

Eğitim kurumlarını da hedef alan terör örgütü, Halep Üniversitesi öğrenci yurtlarına saldırı gerçekleştirdi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, yurt binasına yapılan saldırıyı sert bir dille kınayarak, "Terör örgüt SDG'nin Halep'teki öğrenci yurtlarını hedef alması, uluslararası teamüllere göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" açıklamasında bulundu.

Halep Üniversitesi Rektörü ise yaptığı değerlendirmede, "Suriye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kaldığı yurt binasında ciddi maddi hasar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı. Suriye ordusu, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgelerde terör mevzilerine yönelik operasyonlarını sürdürürken, sivillerin güvenli tahliyesi için oluşturulan koridorlardaki önlemlerini artırdı. - HALEP

