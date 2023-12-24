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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, askerlerle bir araya geldi

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, zor Derecik ilçesindeki Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan askerlerle bir araya geldi. Vali Çekil, kahraman jandarmaların zorlu şartlara rağmen görevlerinin başında olduklarını vurguladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, zor Derecik ilçesindeki Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Vali Çekil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Derecik Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığımızda kahramanlarımızla bir araya geldik. Zorlu şartlara rağmen kahraman jandarmamız, askerlerimiz keskin ve sarsılmaz bir iradeyle görevlerinin başında. Bu kararlı ve sarsılmaz iradeyi kimse yıkamaz. Vatan size minnettar" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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