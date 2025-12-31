Vali Çelik'ten kan bağışı kampanyasına destek çağrısı

Hakkari Valisi Ali Çelik, kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, valilik konferans salonunda kurum müdürleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Çelik, kampanyanın sadece bir bağış faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi. Vali Çelik, "10 günde 3 bin 487 ünite kan hedefimiz var. Herkesi bu kampanya ya destek vermesini bekliyoruz. Buradaki toplantıda kan bağışı kampanyamızı tanıtmak hem de kurumlarımızla istişare etmek için önemli bir fırsat oldu. Kaymakamlarımız da burada. Kan, yapay olarak üretilemeyen ve ihtiyaç duyulduğunda hayati öneme sahip bir değerdir. Kızılay'la işbirliği içinde başlattığımız bu kampanya, 2026 yılına hayırla ve umutla girmek için bir vesiledir" dedi. - HAKKARİ