Haberler

Vali Çelik'ten kan bağışı kampanyasına destek çağrısı

Vali Çelik'ten kan bağışı kampanyasına destek çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasında herkesin destek vermesini istedi. Vali, kampanyanın toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir farkındalık çalışması olduğunu vurguladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, valilik konferans salonunda kurum müdürleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Çelik, kampanyanın sadece bir bağış faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi. Vali Çelik, "10 günde 3 bin 487 ünite kan hedefimiz var. Herkesi bu kampanya ya destek vermesini bekliyoruz. Buradaki toplantıda kan bağışı kampanyamızı tanıtmak hem de kurumlarımızla istişare etmek için önemli bir fırsat oldu. Kaymakamlarımız da burada. Kan, yapay olarak üretilemeyen ve ihtiyaç duyulduğunda hayati öneme sahip bir değerdir. Kızılay'la işbirliği içinde başlattığımız bu kampanya, 2026 yılına hayırla ve umutla girmek için bir vesiledir" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'süreç' vurgulu yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "süreç" vurgulu yeni yıl mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor