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Hakkari Valisi: Deprem Bilincini Çocuklara Aşılamak Önemli

Hakkari Valisi: Deprem Bilincini Çocuklara Aşılamak Önemli
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Hakkari Valisi Ali Çelik, depremler sonrası alınması gereken derslerin unutulmaması için okul öncesi ve ilkokul çocuklarına deprem bilincini kazandırmanın önemine vurgu yaptı. 'Oradaydık' temalı fotoğraf sergisine katılarak, deprem farkındalığı eğitimine dikkat çekti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, depremlerden sonra uygulanan hatalardan alınması gereken derslerin çok çabuk unutulduğunu belirterek, "Bu nedenle özellikle okul öncesi ve ilkokul çocuklarında, deprem bilincini artırarak öğrenmeyi kalıcı hale getirmek çok önemli" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek, deprem farkındalığı ve eğitim ilişkisinin önemine vurgu yapmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği tarafından "Oradaydık" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi. Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 45 fotoğrafın bulunduğu "Oradaydık" temalı fotoğraf sergisine katılan Hakkari Valisi Ali Çelik, "Depremlerden sonra uygulanan hatalardan alınması gereken dersler, maalesef çok çabuk unutuluyor. Bu nedenle özellikle okul öncesi ve ilkokul çocuklarında, deprem bilincini artırarak öğrenmeyi kalıcı hale getirmek çok önemli. Okul eğitiminde öğretmenlerin, deprem ile ilgili öğrencilere yönelik yapmaları gereken birçok etkinlik var. Çocuklarımızı, bir deprem ülkesinde yaşamanın bilincinde olacak şekilde yetiştirmek, uzun vadede büyük kazançlar sağlayacaktır. Özellikle birinci derece deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımıza, bu türden eğitimlerle bu bilinci kazandırmak büyük önem taşımaktadır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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