Hakkari haberi: Hakkari'de '19 Eylül Gaziler Günü' kutlandı

Hakkari'de '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle bir program düzenlendi.

Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Yüksekova 3. Piyade ve Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Binbaşı Adem Aydın'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi. Vali Akbıyık ve beraberindekiler gazi ve aileleri ile yakında ilgilenerek gaziler günün gününü kutladılar.

Programa, Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Talha Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcıları Hamit Zibek, Abdulmecit Tarhan, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri, siyasi parti temsilcileri ve bazı kurum amirleri katıldı. - HAKKARİ