Haberler

Hakkari Emniyet Müdürü Ayata göreve başladı

Hakkari Emniyet Müdürü Ayata göreve başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında Polis Başmüfettişliğinden Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atilla Ayata yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında Polis Başmüfettişliğinden Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atilla Ayata yeni görevine başladı.

Yeni görev yeri olan Hakkari'ye gelen Atilla Ayata, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve çok sayıda teşkilat mensubu tarafından karşılandı. Karşılama sırasında personelle tek tek tokalaşarak tanışan Ayata, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Hakkari'de huzur ve güvenin korunması için ekip ruhuyla çalışacaklarını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Ayata, "Önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde hareket ederek, şehrimizin emniyet hizmetlerinde daha ileriye gitmesi için gayret göstereceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.