Hakkari'de yağış sonrası gökkuşağı güzelliği
Hakkari'de etkili olan yağışların ardından ortaya çıkan gökkuşağı, şehir merkezinde binalar ve dağlarla bütünleşerek güzel manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar balkon ve açık alanlardan gökyüzünü izledi.
Kentte etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Şehir merkezindeki binalar ve çevredeki dağlarla bütünleşen gökkuşağı, güzel manzaralar ortaya çıkardı. Gökkuşağını gören vatandaşlar bir süre balkonlardan ve açık alanlardan gökyüzünü izledi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı