Hakkari'de Peygamber Efendimizin Doğum Yıldönümü Etkinliği

Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü münasebetiyle Taşbaşı köyü sakinleri ile buluştu.

Taşbaşı köyündeki taziye evinde gerçekleştirilen buluşma, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Taşbaşı Köyü Camii İmam-Hatibi Muhsin Kaya, köyde sürdürülen din hizmetleri hakkında İl Müftüsü Okuş ile program katılımcılarını bilgilendirdi. Akabinde söz alan Müftü Okuş; İslam'ın aileye verdiği önemi Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in aile yaşantısından, eş ve çocukları ile olan muhabbetinden örnekler vererek anlattı. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu ahlaki değerlerden uzaklaşıldığında aile bireylerinin huzur ve mutluluğa hasret kalacaklarını ifade eden Okuş, günümüzde huzurlu aile ortamını hedef alan sapkın fikir, film ve dizilerin hayatımıza yön vermelerini engellemek için dini ve ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlanmanın önemine vurgu yaptı. - HAKKARİ