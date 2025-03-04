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Hakkari'de Kurt Saldırısı: Bir İnek Yaralandı

Hakkari'de Kurt Saldırısı: Bir İnek Yaralandı
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde arazide otlayan ineklere iki kurt saldırarak bir ineğin yaralanmasına neden oldu. Köylüler, artan kurt saldırılarına karşı hayvanlarını korumak için önlemler almayı planlıyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde arazide otlayan ineklere iki kurt saldırması sonucu bir inek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Koryürek köyünde meydana geldi. İneklerini otlatmaya götüren köylüler, kurtların aniden sürüye saldırdığını gördü. İnekler, panik içinde sağa sola kaçışarak kurtların pençesinden kurtulmayı başardı. Ancak, bir inek kurtların saldırısı sonucu yaralandı. Köylüler, kurtların saldırısına karşı hayvanlarını korumak için hızla müdahale etti. Köy sakinleri, bölgede son zamanlarda kurt saldırılarının arttığını belirterek yetkililerden yardım talep etti. Köy halkı, hayvanlarını korumak için daha fazla önlem almayı planladıklarını ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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