Hakkari'de Çığ Düşme Anı Kamerada

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Çukurca ilçesi yakınlarında bir çığ meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildiriliyor; fakat yetkililer çığ riski konusunda vatandaşları uyarıyor.

(HAKKARİ) - Hakkari genelinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyü yakınlarında düşen çığ, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hakkari genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı.

Edinilen bilgilere göre, Çukurca ilçesine bağlı Akkaya Köyü yakınlarında dağlık alanda çığ meydana geldi. Yamaçtan kopan kar kütlesinin kaydığı anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde büyük bir kar kütlesinin dağ yamacından koparak aşağı doğru aktığı görülürken, ilk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre Hakkari genelinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle yüksek kesimlerde çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Çok tartışılan kırmızı kart