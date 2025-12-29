Hakkari'de Eğitime Bir Gün Ara Verildi: Yüksekova'da Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Haber: Viyan Orhan

(HAKKARİ) - Hakkari Valiliği, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyurdu. Yüksekova Kamışlı Köyü yönünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre iki gündür devam eden kar yağışının etkisini sürdüreceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riskinin artmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşımda yaşayabileceği riskler göz önünde bulundurularak, RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verileceği açıklandı.

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0–12 yaş arası çocuğu olan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile Jandarma, Emniyet ve AFAD gibi acil durumlarda sahada görev yapan kurumların personeline ilişkin idari izin uygulamasının ise kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde kurum amirlerince planlanacağı ifade edildi.

Valilik, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Yüksekova'da araçlar yolda mahsur kaldı

Edinilen bilgilere göre, bölge halkından bir grup taziye ziyaretine gitmek üzere Kamışlı Köyü istikametine yola çıktı. Ancak 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı ve yolun kısa sürede kayganlaşması sonucu araçlar ilerleyemedi. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte yollar kapandı ve çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Tipi nedeniyle karla kaplanan yolda görüş mesafesinin de yer yer sıfıra kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kar temizleme çalışmalarının ardından saatler sonra bölgeden ayrılmayı başardı.

Yetkililer, zirai ve geçici kar lastiği gibi tedbirleri olmayan araçların özellikle yüksek kesimlere çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Yollarda buzlanma ve kar birikintilerinin devam ettiği bildirildi.