Başkan Oral'dan Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en fazla yaşandığı günler olduğunu vurgulayan Başkan Oral, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan aynını da tamamlamak üzereyiz. Ancak bölgemizdeki ve Müslüman coğrafyasındaki savaşlar ve zulümler idrak edeceğimiz mübarek ramazan bayramımızda da bizleri derinden üzmektedir. Temennimiz bölgemizdeki ve İslam coğrafyalarındaki Müslümanlara yönelik yapılan savaş, zulüm ve katliamların biran evvel son bulmasıdır. Bu vesile ile ülkemiz ve tüm İslam aleminin ramazan bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel, nice sağlıklı günler yaşamanızı temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı