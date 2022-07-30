Hafriyat kamyonları yüzünden evleri hasar aldı

Kocaeli'de inşaat malzemesi boşaltmak için atık döküm sahasına hızla giren ve bölgedeki küçük çocuklar için tehlike oluşturan kamyonlar aynı zamanda iddiaya göre, yol civarındaki evlere de zarar veriyor. Mahalle halkı ise kamyonları yavaşlatabilmek adına yollara saman balyaları koyarak önlem aldı.

Gölcük ilçesi Hisariyen Mahallesi Orhan Gazi Caddesinde bulunan atık döküm sahasının yoluna, inşat malzemesi atıklarını boşaltmak için bölgeye giden hafriyat kamyonlarını yavaşlatabilmek adına kasisler yapılmıştı. Kısa bir süre önce ise yolun tadilata alınması neticesinde kasisler kaldırıldı. İddiaya göre, kasislerin kaldırılmasını fırsat bilerek hızlarını düşürmeyen kamyon sürücüleri ise hem bölgedeki yaşayan küçük çocuklar için tehlike oluşturuyor hem de civardaki evleri etkiliyor. Kamyonların hızlarını düşürmemesi sebebi ile oluşan sarsıntının evlerinin dış cephelerinde yarıklar oluşturduğunu iddia eden mahalleli ise durumdan şikayetçi. Bölgede yaşayan ve tedirgin olan mahalle halkı kamyonların yavaşlaması için yola saman balyaları yerleştirdi.

"2 gün önce kedi ezildi, bu kedi değil bir çocuk olabilirdi"

Yola yakın bir yerde evi bulunan Süleyman Öztürk, "Günde buradan 500 tane kamyon geçiyor. Yolun genişliği yaklaşık 6 metre, çift kamyon yan yana geçemiyor aynı zamanda çok süratli gidiyorlar, set yok çocuklar tehlike altında. 2 gün önce kedi yavrum ezildi ses çıkarmadım fakat o kedi değil çocuk da olabilirdi. İkisi de can. Herhangi bir yaya kaldırımı yok, tehlikedeyiz. Kamyonlar bir sağdan bir soldan geliyor yolun kenarından yaya gidemiyoruz bu döküm sahası yüzünden canımız tehlikede. Zabıta memuru veya polis memuru araçları yavaşlatmak için görevlendiriliyor önlem alınması lazım" dedi.

"Evim bu kamyonların yüzünden tehlikede"

Kamyonların alternatif yoldan çalışması gerektiğini belirten Ayşe Öztürk ise "Evim bu kamyonların yüzünden tehlikede. Bir deprem olursa ve evim yıkılırsa sorumlusu bu kamyonlardır. Kamyonların buradan çalışmasını istemiyorum. Çalışacaksalar dere boyunda alternatif yol var onu kullansınlar, ona kimse karışmıyor, belediyeye öyle söz verdiler bu yol yapılırken dere kenarındaki yolu kullandılar şimdi neden bu yolu kullanıyorlar. İstemiyoruz kabul etmiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ