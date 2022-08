Hado'nun Gazimağusa Seferleri Başladı

Mayıs ayında ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentine yapan Hatay Deniz Otobüsü'nün (HADO) ikinci durağı Gazimağusa oldu.

HADO, filosunu güçlendirdiği ikinci gemisiyle Arsuz Limanı'ndan Gazimağusa'ya ilk seferini yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve HADO yetkilileri, Gazimağusa yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu.

HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya, HADO seferlerinin Belediye Meclisi'nde çok sık tartışıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"HADO seferleri HBB Meclisi'nde çok sık tartışıldı. Hayalmiş ve hiç olmayacakmış gibi ifade edildi. Bunlara icraatımızla cevap vermeyi uygun gördük. Girne seferlerimiz başarıyla devam ediyor. Bugün de Gazimağusa'ya giderek bu mutluluğu bir kez daha yaşayacağız. Seferlerimizin Hatay'ımıza, ülkemize ve KKTC'ye hayırlı olmasını diliyorum."

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, seferlerin daha verimli olabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydederek; Girne'den sonra Gazimağusa rotasının hayata geçmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

HADO'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Ok, Gazimağusa seyahatlerine çıkacak geminin tıpkı Girne seferini yapan gemi gibi uluslararası seferler için uygunluk ve yeterlilik belgesine sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"YOLCU SAYISININ 20 BİNE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

"Gemimiz sınıfındaki en iyilerinden bir tanesi. Her türlü uluslararası sefer için uygunluk ve yeterlilik belgesi sağlanmış bir gemi. Bugüne kadar Girne'ye 9 bin yolcu taşıdık. Gazimağusa seferleri ile birlikte bu sayının 20 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Adada HADO seferleri ilgi ve merakla bekleniyor, sevinçle karşılanıyor. KKTC basınından son derece olumlu tepkiler aldık. KKTC bürokrasisi bizi dikkatle izliyor ve her türlü desteği sunuyor. Seferlerimiz her iki ülkeye de hayırlı olsun."

KKTC'de okuyan kızının daha önce de HADO'yu kullanarak yolculuk yaptığını söyleyen bir yurttaş, "Uçakla gitmek çok maliyetli oldu. HADO daha uygun olduğu için öğrenciler tercih ediyor. Kızım HADO'yu tercih ediyor. Bir defa Kıbrıs'tan geldi memnun kalmış. Baba, 'HADO ile devam edeceğim' dedi. Bu sefer biz de kendisiyle birlikte gidiyoruz" dedi.

HADO'yu kullanan bir başka yolcu da, "Bizim için heyecanlı oldu. Buradan Mersin'e kadar gitmemiz zor oluyordu. Ama şimdi evimizden çıktığımız anda, 10 dakikada limana ulaşabiliyoruz. İyi bir hizmet oldu. Başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Her cuma saat 11.00'de Arsuz-Gazimağusa seferini yapacak olan Piyale Paşa Gemisi, pazar günleri saat 23.45'te Gazimağusa'dan Arsuz'a doğru hareket edecek. Ortalama 5 saat süren seferlerin biletleri sivil yurttaşlar için 850, öğrenciler için ise 650 liradan satışa sunuluyor. HADO'nun Arsuz-Girne seferi çarşamba ve pazar günleri saat 23.45'te, Girne-Arsuz seferi de salı ve cuma günleri saat 13.00'te yapılıyor. HADO ile seyahat etmek isteyenler, www.hado.com.tr internet sitesinden biletlerini temin edebilir.