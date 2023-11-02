2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapıldı. Kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kuralarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Bu yılki hac kurasını Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Yüreklerimiz, yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin acısıyla yanıyor" dedi.

En yaşlı hacı adayı 114 yaşında, en küçük aday 24 günlük

Erbaş, hac kuralarına ilişkin bilgiler vererek, şöyle devam etti:

"Kayıt döneminde 2007-2023 yıllarından beri bekleyen 2 milyon 337 bin 644 hacı adayının kaydı güncellenmiş, 2024 yılında ise 135 bin 421 kişi ilk defa kayıt yaptırmış, böylece Türkiye genelinde toplam müracaat 2 milyon 473 bin 65 olarak gerçekleşmiştir. Kuraya girecek en yaşlı hacı adayımız 114 yaşında Diyarbakır ilinden, en küçük hacı adayımız ise 24 günlük Batman ilindendir."

Hac kesin kayıtları 4 gün sonra başlayacak

Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştiğini hatırlatan Erbaş, "Hac kesin kayıtları 6-24 Kasım tarihleri arasında her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığı yüzde 60, acenteler yüzde 40 oranını geçmemek üzere yapılacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar sonuçlara saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten erişebilecek

Erbaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması öngörülmektedir. E-Devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."

Sonuçları bekleyen hacı adayı Hüseyin Arş, "2011'de başvurduk. 14'üncü yıl oluyor. Kimseye çıkmadı, anlamadık. Bekliyoruz, hiçbir şey çıkmıyor. Artırılması gerekiyor ki bize de sıra gelsin. Bir ara 10 yılı dolanları kurasız gönderdiler. 10 senenin üzerindekileri kurasız göndermeleri lazım ki öbür taraf hafiflesin, olması gereken bu" dedi.

Cennet Çil ise 14 yıldır hacca gitmek için beklediğini anlatarak, "Bu sene 14'üncü çekilişimiz olacak. Uzun süre, bak yaşlandık. O zaman gitsek daha iyiydi. Nasibimizde varsa paraya bakmayacağız da sağlıktan. O zamanla şimdiki bir olur mu. Bekliyoruz bakalım" diye konuştu.

14 yıldır beklediklerini söyleyen Ziya Çil de, "2011'de bir umre yaptık, Allah kabul etsin, cümleye nasip etsin. 14 yıldır bekliyoruz. İnşallah çıkar diye koşa koşa geldik. İsimler çıkmaya başladı, inşallah çıkar. Dünyadaki bütün Müslümanlara Allah yardım etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA