Durankuş'tan Erdoğan'a Sevgi Gösterisi

Ak Parti Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevine seçilen Halil Durankuş, partiye olan bağlılığını günlük yaşamına da yansıttı. Durankuş, evinin çevresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişleriyle donattı. Afişler güneşten solmaması için her 15-20 günde bir düzenli olarak değiştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren Durankuş, AK Parti için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti. Durankuş, ilçede AK Parti'nin değerlerini yansıtmak ve halkla bütünleşmek amacıyla bu adımı attığını ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
