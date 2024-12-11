Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinden Beşiktaş'taki şehit polislere vefa

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 39 emniyet mensubunun güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından resmedilen yağlı boya portreleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul'da güzel sanatlar liselerinde eğitim gören bazı öğrenciler, 10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısında şehit düşen 39 emniyet mensubunun portrelerini resmetti. Şehitlerin portrelerinin bulunduğu yağlı boya tablolar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Geçtiğimiz hafta göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini tek tek inceledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitlerin gerçek birer kahraman olduklarını anlatan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Güzel sanatlar lisesinin yaptığı çalışmalarla şehitlerimizi tekrar hatırladık ve gördük. Çok da güzel çalışma yapmışlar. Genç kardeşlerine tebrik ediyorum. Kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

"Portreyi 2 hafta içerisinde bitirdim"

Portreyi 2 haftada bitirdiğini söyleyen öğrenci Karina Niyazi, "Bu okulumuza verilen bir projeydi. Öğretmenim tarafından da bana verildi o doğrultuda yaptım. Portreyi 2 hafta içerisinde bitirdim. Bu portreyi yaparken böyle bir insanı çizerken nasıl biriydi, nasıl yaşamıştı, onu hayal ettim" dedi.

"Çizimi yapmak 2 günümü aldı"

Portre çizen başka bir öğrenci ise, "Proje okulumuza verilmişti. Ben de böyle bir iş olduğunu duyduğumda katılmak istedim. Çizimi yapmak 2 günümü aldı. Bana böyle bir çizim yapma görevi verdikleri için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Biz bu projeyi yaparken çok gururlandık"

Lise öğrencisi Ece Kılıç ise, "Biz bu projeyi yaparken çok gururlandık. İçimizde bir üzüntü oluştu ama aynı zamanda da böyle daha kalıcı hale getirmek için bir anda bizi çok mutlu etti. Çok karışık duygular içindeydik. Bu projeyi yaparken bunları söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL