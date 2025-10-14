Güvercini Kurtaran Kahraman: Adem Topaloğlu'nun Duyarlı Davranışı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Duygulu köyünde yoldan geçerken bir evin çatısında ayağı ipe dolanan güvercini gören köy sakini düşme pahasına çatıya çıkarak güvercini kurtardı.

Duygulu köyü sakinlerinden Adem Topaloğlu, yoldan geçerken köydeki bir evin çatısında bir güvercinin çırpındığını gördü. Ev sahibinden izin alarak evin çatısına çıkan Topaloğlu, uzun süre kurtulmaya çalışan güvercinin ayağına bir ipin dolandığını fark etti. Topaloğlu, kuşun bulunduğu çatının ucuna dikkatlice inerek ipi çözüp kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Topaloğlu, kurtarma sonrasında güvercini bir süre severek öpüp gökyüzüne bıraktı.

Olayı gören köy sakinleri, Adem Topaloğlu'nun bu davranışını büyük bir takdirle karşıladı. Topaloğlu, "Her canlının yaşama hakkı var. Görür görmez elimden geleni yapmak istedim. Neyse ki güvercin zarar görmeden kurtuldu" ifadelerini kullandı. - RİZE