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Güven Uşun'un Annesi Gülten Uşun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güven Uşun'un Annesi Gülten Uşun Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Erzurumlu gazeteci Güven Uşun'un annesi Gülten Uşun, hastalığının ardından hayatını kaybetti. Cenazesi, ikindi namazından sonra dualarla toprağa verildi.

Erzurumlu gazeteci ve DAGC Genel Sekreteri Güven Uşun'un annesi Gülten Uşun (80) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Gülten Uşun, dün gece yarısında hayatını kaybetti. Anne Uşun'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Solakzade Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gazeteciler, STK temsilcileri ve yakınları katıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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