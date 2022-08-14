Gürsel Erol: Bu Ülkede Kürt'üyle, Türk'üyle, Zaza'sıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Tatar'ıyla Hepinizin Ortak Kimliği Var. Hepimiz Türkiye...

Muharrem ayı dolayısıyla Elazığ’da düzenlenen “Aşure Lokması” etkinliğinde konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bu ülkede Kürt’üyle, Türk’üyle, Zaza’sıyla, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Tatar’ıyla hepinizin ortak kimliği var. Nedir o? Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyız. Yurttaşlık hakkımız önce neye bağlı? Devlete sadakatimiz ile Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaya bağlı” dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla Elazığ'da düzenlenen "Aşure Lokması" etkinliğinde konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bu ülkede Kürt'üyle, Türk'üyle, Zaza'sıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Tatar'ıyla hepinizin ortak kimliği var. Nedir o? Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyız. Yurttaşlık hakkımız önce neye bağlı? Devlete sadakatimiz ile Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaya bağlı" dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla Elazığ Cem Kültür Vakfı ve Ehlibeyt Cem Vakfı tarafından "Aşure Lokması" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Gürsel Erol da katıldı.

"HEPİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YURTTAŞIYIZ"

Gürsel Erol, burada yaptığı konuşmada, "Muaviye'nin oğlu Yezid, gücü kullanarak, saltanatını kullanarak Hazreti Hüseyin'i şehit etmiştir. Ama İslam coğrafyasında hiç kimse evladına, çocuğuna ne Yezid'in ne de Muaviye'nin ismini vermemiştir. Ama İslam dünyasında nereye giderseniz gidin Hazreti Hüseyin'in ismi vardır. Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatma'nın, Hazreti Hasan'ın ismi vardır. Bu isimlere layık olmak, bu isimleri yaşatmak da bizim sorumluluğumuz. Bu ülkede Kürt'üyle, Türk'üyle, Zaza'sıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Tatar'ıyla hepinizin ortak kimliği var. Nedir o? Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyız. Yurttaşlık hakkımız önce neye bağlı? Devlete sadakatimiz ile Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaya bağlı" dedi.

Program, duaların ardından vatandaşlara aşure ikramıyla sona erdi.