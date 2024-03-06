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Günyüzü'nde Yeşilay Haftası kapsamında minikler yürüyüş yaptı

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Günyüzü'nde Yeşilay Haftası sebebiyle bir araya gelen minikler, kötü alışkanlıklara dikkat çekmek için ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Şehit Recep Çetin Ortaokulu ve Şehit Mücahit Top İlkokulu öğrencileri, pankartlar ve sloganlarla sigara ve kötü alışkanlıklara karşı bilinç oluşturdu.

Günyüzü'nde Yeşilay haftası sebebi ile bir araya gelen minikler, kötü alışkanlıklara dikkat çekmek için ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Ülke genelinde kutlanan 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebi ile Günyüzü'nde de bir grup ilkokul öğrencisi de duyarlılık gösterdi. Şehit Recep Çetin Ortaokulu ve Şehit Mücahit Top İlkokulu öğrencileri, kötü alışkanlıklara karşı pankartlarla ve sloganlarla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. "Sigara öldürür, öldürmezse süründürür" sloganlarıyla ilçe merkezinde yürüyüş yapan öğrenciler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeşilay Haftası Günyüzü Yerel Haberler

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