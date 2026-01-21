Haberler

Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın mezarı yapılıyor

Güncelleme:
17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Defnedileceği mezar ailesi tarafından yaptırılıyor ve mezar taşlarının düzenlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın mezarı yapılıyor.

14 Ocak'ta Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda yatan anneannesiyle aynı mezara defnedilmişti. Atlas Çağlayan'ın mezarı ailesi tarafından yaptırılıyor. Ustaların mezar taşlarını düzenledikleri ve mezarın son halini alması için çalıştıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
