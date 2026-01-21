Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın mezarı yapılıyor
17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Defnedileceği mezar ailesi tarafından yaptırılıyor ve mezar taşlarının düzenlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın mezarı yapılıyor.
14 Ocak'ta Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda yatan anneannesiyle aynı mezara defnedilmişti. Atlas Çağlayan'ın mezarı ailesi tarafından yaptırılıyor. Ustaların mezar taşlarını düzenledikleri ve mezarın son halini alması için çalıştıkları görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel