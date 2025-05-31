Gümüşhane'ye İdare Mahkemesi Kurulması Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Gümüşhane iline İdare Mahkemesi kurulması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri ve Bakan Oluru ile Gümüşhane iline İdare Mahkemesi kurulacak. Mahkemenin yargı çevresi ise Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları olacak. - ANKARA