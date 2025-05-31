Gümüşhane'ye İdare Mahkemesi Kurulması Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Gümüşhane'ye İdare Mahkemesi Kurulması Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane iline İdare Mahkemesi kurulması kararı, Adalet Bakanlığının onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahkemenin yargı çevresi Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak.

Gümüşhane iline İdare Mahkemesi kurulması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri ve Bakan Oluru ile Gümüşhane iline İdare Mahkemesi kurulacak. Mahkemenin yargı çevresi ise Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Danla Bilic'e serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin’den ölüm tehdidi

Danla Bilic'in eski sevgili kabusu! Serbest kaldı, ölümle tehdit etti
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı

Devre arasında gerginlik! Osimhen o yıldızı soyunma koridoruna çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.