Haberler

Ana su hattındaki tonlarca su Harşit Çayı'na aktı

Ana su hattındaki tonlarca su Harşit Çayı'na aktı
Güncelleme:
Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi'nde ana su boru hattındaki tadilat sırasında açılan vana nedeniyle büyük miktarda içme suyu boşa aktı ve çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi Alibeyler mevkiinde ana su boru hattında yapılan tadilat sırasında açılan vana nedeniyle tonlarca içme suyu boşa aktı.

Edinilen bilgilere göre, ana isale hattında yürütülen çalışmalar esnasında açılan vana uzun süre kapatılmadı. Basınçlı şekilde boşalan içme suyu metrelerce uzağa fırlarken, yolun karşısında bulunan yürüyüş yoluna kadar ulaştı.

Kontrolsüz şekilde akan içme suyu Harşit Çayı'na karıştı. Yaşanan durum çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar özellikle içme suyunun bu şekilde israf edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek altyapı çalışmalarında daha planlı ve denetimli hareket edilmesi gerektiğini ifade ettiler. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
