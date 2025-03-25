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Gümüşhane'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak Görüntülendi

Gümüşhane'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak Görüntülendi
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Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, bir vatandaşın kümesinin çevresinde av ararken görüntülendi. Vaşak, bölgedeki yoldan geçenler tarafından fotoğraflandı.

Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, bir vatandaşa ait kümesin çevresinde gezinirken yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gümüşhane'de nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak şehir merkezine yakın bir noktada görüntülendi. Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi yakınlarında görüntülenen vaşak bir vatandaşa ait kümes etrafında av ararken yoldan geçen vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

Bir süre kümesin etrafında gezen vaşak fark edilmesinin ardından bölgeden uzaklaşarak dağlık alanda kayboldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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