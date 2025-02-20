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Gümüşhane'de Karla Mücadele: Hasta Ekiplerin Çabasıyla Kurtarıldı
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Gümüşhane'nin Dölek köyünde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki diyabet hastası Mehmet Arı, sağlık ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucunda hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi olduğu bildirildi.

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerin zorlu karla mücadelesinin ardından tedavi edilerek hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dölek köyünde yaşayan diyabet hastası Mehmet Arı'nın (70) dün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen 112 acil sağlık ekipleri kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmak için il özel idaresine bağlı iş makineleriyle birlikte çalışma gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu açmak için zorlu bir mücadele gerçekleştiren ekipleri uzun bir çalışmanın ardından hastaya ulaşmayı başardı. Diyabet hastası Mehmet Arı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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