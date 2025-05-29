Gümüşhane'de Hastane Yolunda Ayı Görüntülendi

Gümüşhane'de Hastane Yolunda Ayı Görüntülendi
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Gümüşhane'de şehir merkezine inen bir ayı, gece saatlerinde Devlet Hastanesi yolunda görüntülendi. Sürücü, ayının hastane yolundan kaçışını cep telefonu ile kaydetti. Bu durum, şehirdeki ayı ihbarlarının artmasıyla birlikte tedirginlik yarattı.

Gümüşhane'de şehir merkezine inen bir ayı, hastane yolunda görüntülendi.

Gece saatlerinde Gümüşhane Devlet Hastanesi yolu üzerinde görülen ve otomobilden kaçan ayı, sürücü Ahmet Oltan Tokmak tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayının hastane yolundan ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü.

Öte yandan, ayının şehir merkezindeki hastaneye kadar yaklaşması tedirginliğe yol açarken, son günlerde Gümüşhane'de artan ayı ihbarları da dikkat çekiyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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