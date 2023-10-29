Gümüşhane'de Cumhuriyetin 100. Yılı büyük bir coşkuyla kutlandı

Gümüşhane'de Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama programına Gümüşhaneli vatandaşlar adeta akın ederken, bayram coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 100. Yılı için düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever makamında tebrikleri kabul etti. Vali Tanrısever daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile birlikte Yenişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programına katıldı. Burada öğrencileri ve stadı dolduranları selamlayan Vali Tanrısever, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Alanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştiren Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Bugün yurdumun dört bir yanında, dağlarında, ovalarında meydanlarında, Cumhuriyet türkülerinin eşliğinde şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz, kıvançlıyız, gururluyuz. Bugün bu meydanlarda tarihin şahitliğinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere son devletimizi kuranların, manevi değerleri huzurunda yıllar önce sabrımız, gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz 7 düvele birliğimizi ve beraberliğimizi göstermek Cumhuriyetimizi kuranlara minnet ve şükranlarımızı sunmak için toplandık. Büyük Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin ebediyen yaşayacağına olan inancımla tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Anadolu'yu vatan yapan ve vatan uğruna bayrak uğruna hiç çekinmeden canını veren şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun, ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Konuşmaların ardından okulların gösterilerine geçildi. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve ront gösterilerinin ardından halk oyunları ekipleri davul zurna eşliğinde yöresel dans gösterilerini sergiledi. Okulların gösterilerinin ardından Jandarma Uzman Çavuş Erhan Özdemir, bomba arama köpeği 'Maske' ile birlikte bomba arama ve itaat gösterisi gerçekleştirirken, bu gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Daha sonra Kürtün Jandarma Asayiş Komando Bölüğü komandoları tarafından gösteri gerçekleştirildi, vatandaşlardan büyük alkış alan gösterinin ardından Polis Özel Harekat Timi marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Programın sonunda Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrenciler tarafından Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'e Türk bayrağı takdimi yapıldı. Program gerçekleştirilen geçit töreninin ardından sona erdi. - GÜMÜŞHANE