Gülistan Doku Soruşturması... Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı. Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili suçlandığı belirtiliyor.

(TUNCELİ) - Haber: Caner Aktan

Altı yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa'da gözaltına alınan Özdemir'in Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin suçlandığı belirtiliyor. Soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı ancak kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

Vedat Muriqi'e İspanya'dan bomba talip! Reddetmesi mucize olur
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor