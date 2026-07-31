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Gülistan Doku soruşturmasında beş polis daha tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında beş polis daha tutuklandı
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugün beş polis daha tutuklandı. Dosyada tutuklu polis sayısı dokuza, toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Erzurum Adliyesi'nde dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu beş rütbeli polisin savcılık işlemleri sürüyor.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugün beş polis daha tutuklandı. Dosyada tutuklu polis sayısı dokuza, toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Erzurum Adliyesi'nde dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu beş rütbeli polisin savcılık işlemleri sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden, dün adliyeye çıkarılan dört polis tutuklanmış, üç şüpheli adli kontrol şartıyla, bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bugün Erzurum Adliyesi'nde devam eden işlemlerde ise beş polis hakkında daha tutuklama kararı verilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan polis sayısı dokuza, dosyadaki toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Öte yandan, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu beş rütbeli polisin savcılık işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA
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