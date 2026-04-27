Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane çalışanı adli kontrolle serbest
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki hastane personeli, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrollü şüpheli sayısı 5'e yükseldi.
(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN
Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem bölümü çalışanları Burçin Y. ve Yücel E. sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem bölümü çalışanları Burçin Y. ve Yücel E. gözaltına alınmıştı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Tunceli Adliyesine götürüldü.
Şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Burçin Y. ve Yücel E. hakkında adli kontrol kararı vererek yurt dışı çıkış yasağı getirdi.
Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, ihraç polis Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklanmıştı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
Bugün verilen kararla adli kontrol verilen şüpheli sayısı 5'e çıkmış oldu.