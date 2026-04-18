Gülistan Doku Soruşturması... Doku'nun Ablası Aygül Doku, Aranan Şüpheli Umut Altaş'ın Ağabeyinin İddialarını Aktardı

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Gülistan Doku soruşturmasını takip eden ablası Aygül Doku, "Dün gece saatlerinde Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, aile avukatımıza ulaştı. Gülistan'ın ölüm nedenine ilişkin daha önce gizli tanığın şubat ayında da ifade ettiği iddiaları paylaştı. Buna göre, Gülistan'ın, Vali'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüze uğradığı, hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylendi Sidar tarafından" dedi.

Tunceli Adliyesi önünde açıklama yapan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, şöyle konuştu:

"Dün gece saatlerinde Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, aile avukatımıza ulaştı. Gülistan'ın ölüm nedenin ilişkin daha önce gizli tanığın şubat ayında da ifade ettiği iddiaları paylaştı. Buna göre Gülistan'ın, Vali'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüze uğradığı, hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylendi Sidar tarafından..."

Sidar Altaş'ın verdiği bu bilgiler üzerine, bunları yeniden öğrenmiş olmak bizi derinden sarstı. Gerekli bilgileri ilerleyen süreçte yeniden kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca yeni isimler de verdiğini belirtti. Başsavcımız Ebru Cansu'ya güveniyoruz. Her seferinde duyduklarımız çok acı olsa da katil olduğu iddia edilen Mustafa Türkay Sonel'in ve tüm delilleri saklayan örtbascı babası Tuncay Sonel ve o suç şebekesinin adlete hesap vereceği konusunda kuşkumuz yoktur."

Soruşturma kapsamında aranan şüpheli Umut Altaş ABD'de bulunuyor. Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan mahkeme tarafından dün tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA