Gençler güzel bir gün geçirdi

DÜZCE (İHA) – GSB Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında gençlerin fiziksel, sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sunan anlamlı bir program gerçekleştirildi. Etkinlikler, Kaynaşlı Karaçalı Orhangazi Cuma Camii'nde kılınan sabah namazıyla başladı.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen gençler, programın devamında Topuk Yaylası'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşte gençler hem temiz havanın hem de eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkararak enerji topladı. Program, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Topuk Yaylası'nda yapılan kayak etkinliğiyle devam etti. Gençler, kayak yaparak güne heyecan ve hareket kattı. GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen etkinliklerin, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, sosyal bağlarının güçlendirilmesi ve doğa bilincinin artırılması amacıyla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE