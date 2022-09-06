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Göyçe Zengezur Cumhuriyeti'ne Adanalı bakan yardımcısı

Yerel Haberler

Göyçe Zengezur Cumhuriyeti'ne Adanalı bakan yardımcısı

Azerbeycan'ın özerk bölgesi olan Göyçe Zengezur'un yeni bakanlar kurulunda Adanalı Mehmet Davarcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Azerbeycan'ın özerk bölgesi olan Göyçe Zengezur'un yeni bakanlar kurulunda Adanalı Mehmet Davarcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Göyç-Zngzur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov yeni Bakanlar Kurulunu bir kararnameyle açıkladı.

İmzalanan kararnameye göre, İsmet Kavrik Stratejik Çalışmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Denetim, Mali Denetim Bakanı, İsmail Temizgan Ekonomi Bakan Yardımcısı, Adil Özdemir Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Erol Karakaş Sağlık Bakan Yardımcısı, Mehmed Davarcı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli Mahallesi doğumlu ve aynı zamanda Büyük Birlik Partisi (BBP) Adana İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı da olan Mehmet Davarcı, "Cumhurbaşkanım Rizvan Talibov'un tensipleriyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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