Bursa'da görme engelli sporcular için 'Canlı Radyo Tiyatrosu' sahnelendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde görme engelli sporculara destek amacıyla düzenlenen 'Canlı Radyo Tiyatrosu' etkinliği büyük ilgi gördü. 'Eyvah Kocamın Bir Astroloğu Var!' adlı oyun, izleyicilere canlı olarak sunulurken, yazar Ayşe Alagöz Jones'un hikayesinin kahramanı görme engelli sporcular arasında yer aldı.

Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda izleyiciler radyo tiyatrosunun büyülü atmosferini canlı olarak deneyimledi. Bursa Inner Wheel Kulübü ve Bursa Balat Lions Kulübü öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında yazar Ayşe Alagöz Jones tarafından kaleme alınan 'Eyvah Kocamın Bir Astroloğu Var!' isimli oyun, profesyonel kadro tarafından sahnede canlı olarak seslendirildi. Radyo tiyatrosu geleneğini anlatan performans, izleyicilerden büyük alkış aldı. Görme engelli sporcular etkinliği ilgiyle takip etti.

'BİZDEN BİR HİKAYE'

Nilüfer Görme Engelliler Kulübü (BUGES) Genel Koordinatörü Ali Genç, "Bizden olan bir hikayeyi yaşadık. Türkiye'de ilk defa yapıldığını düşünüyoruz. Radyo tiyatrosunu canlı olarak aktardılar. Buradaki hikayenin kahramanı ise bizim sporcularımızdan birisi. Onun Amerika'ya gidiş hikayesi canlandırıldı. Çok heyecanlıyız. Hikaye bizimle alakalı" dedi.

'OYUNU GÖRME ENGELLİ ARKADAŞIM İÇİN YAZDIM'

Oyunun yazarı Ayşe Alagöz Jones ise oyunun kahramanı olan Nihal'in, BUGES'in ilk sporcularından biri olduğunu ve hayallerinin peşinden giderek New York'ta master eğitimini tamamladığını belirterek, "Görme engelli bir arkadaşım için yazdım. Onun başarısı benim gurur kaynağım olmuştu. Onun Amerika'daki eğitimine destek verdik. Gönüllü arkadaşlarımla bu oyun sayesinde onun master okuması için katkıda bulunduk. Oyunun okumasını gerçekleştirdik. Çok mutluyum böyle bir projede yer aldığım için" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
