Haberler

Uşak'ta örnek davranış sergileyen çarşı ve mahalle bekçisine teşekkür belgesi

Uşak'ta örnek davranış sergileyen çarşı ve mahalle bekçisine teşekkür belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta şiddetli sağanak sırasında görme engelli öğretmene yardım eden çarşı ve mahalle bekçisi Seyhan Öncü, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Uşak'ta görme engelli öğretmene şiddetli sağanak sırasında yardım eden çarşı ve mahalle bekçisi Seyhan Öncü, gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Seyhan Öncü, 25 Haziran günü kentte etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Yaşar Akar İlkokulu bahçesinde yürümekte güçlük çeken Uğur Serdaroğlu İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Beytullah Özçelik'i fark etti. Öncü, öğretmenin koluna girerek yağmur altında ilerlemesini sağladı ve güvenli şekilde okul binasına ulaşmasına yardımcı oldu.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Uşak İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, Seyhan Öncü'yü makamına davet etti.

İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, görev sırasında sergilediği örnek davranış nedeniyle Çarşı ve Mahalle Bekçisi Seyhan Öncü'ye teşekkür belgesi takdim etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi

Hızla yayılıyor, yüz binlerce hayvan itlaf edildi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti

Bir ameliyata girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti