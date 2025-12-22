Haberler

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Gençlik Meclisi'nden Proje Toplantısı

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Gençlik Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısında, görme engelli gençler yaşadıkları sorunları ve gelecekteki projelere dair görüşlerini paylaştı.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Gençlik Meclisi'nin öncülüğünde, derneğin Kütahya Şubesi ev sahipliğinde görme engelli gençlerin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, gençlik meclisi üyeleri ileriye dönük projeler ve yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Gençlik Meclisi Temsilcisi ve Kütahya Gençlik Kolları Başkanı Murat Akkoyu, uzun bir aradan sonra gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantının amacının gençlerden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilecek projeleri şekillendirmek olduğunu ifade etti.

Toplantıda söz alan görme engelli gençler; toplumda yeterince yer bulamadıklarını, istihdam alanındaki düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle iş hayatına katılmakta zorlandıklarını belirtti. Ayrıca yüzme, bilgisayar, bağımsız hareket ve çağrı operatörlüğü gibi alanlarda kurslara erişimde eğitmen yetersizliği yaşandığını, ulaşımda da ciddi sorunlarla karşılaştıklarını dile getirdiler.

Altı Nokta Körler Derneği Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Barış ise organizasyona emek verenlere teşekkür ederek, dile getirilen sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Barış, gençlerin desteğinin sorunların çözümünde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, birlik içinde hareket edilmesi halinde seslerinin daha geniş kitlelere ulaşacağını söyledi.

Samimi bir atmosferde geçen toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
