Gönüllüler, Hamur'da Gençlerle Buluştu

Farklı illerden gelen gönüllüler, Hamur'da ziyaretlerde bulunarak gençlerle bir araya geldi. Proje, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve gönüllülük bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında farklı illerden gelen gönüllüler, Hamur ilçesinde ağırlandı. Hamur Kaymakamı Erkan Minuz'u makamında ziyaret eden gönüllüler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hamur Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından gönüllüler, Adımova İlkokulu, Adımova Ortaokulu ve Yapılı İlkokulu'nu gezerek öğrencilerle bir araya geldi. - AĞRI