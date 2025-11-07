Haberler

Gönüllü Gençlerden Lösemili Çocuklara Anlamlı Destek

Karaman'da Piri Reis Erkek Yurdu gönüllü öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye ederek moral verdi. Gençler, çocuklarla oyunlar oynayıp keyifli anlar yaşattı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Piri Reis Erkek Yurdu gönüllü öğrencileri, "Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında hastanedeki çocukları sevindirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Piri Reis Erkek Yurdu gönüllü öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Şifa Projesi" çerçevesinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden gönüllü gençler, tedavi gören çocuklara oyuncak hediye ederek moral ve motivasyon sağladı. Ziyaret boyunca gönüllüler, minik hastalarla sohbet edip birlikte oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşattı. Aileler ve hastane personeli, gençlerin bu duyarlı davranışından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, "Gençlerimizin toplumsal duyarlılığını görmek bizi gururlandırıyor. Şifa Projesi, sadece hediyelerle değil, sevgi ve umutla dolu bir gönül köprüsü kurdu. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin vicdanlı, paylaşımcı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiğinin göstergesidir" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
